Ozzano: riaperto l'hub vaccinale aziendale IMA

Questa mattina alle 9 ha riaperto l'hub vaccinale aziendale Ima, a Ozzano in via Nobel 28C.

"Pur trattandosi di un Hub vaccinale aziendale - spiega il sindaco Luca Lelli - vale a dire riservato ai dipendenti e fornitori della società IMA e ditte consociate ed ai loro familiari, si tratta comunque di un importante servizio che IMA mette a disposizione del nostro territorio in quanto sono veramente tantissimi gli ozzanesi che lavorano per IMA e ditte consociate. Come Amministrazione comunale cerchiamo sempre di essere vicini alle nostre Aziende che rappresentano una risorsa importante, direi fondamentale per un territorio ed è per questo che questa mattina ho accolto con grande piacere l'invito della dirigenza IMA a presenziare all'apertura dell'Hub vaccinale. Ringrazio la società IMA per la grande attenzione e sensibilità che ha sempre dimostrato di avere nei confronti del nostro territorio. In questo momento di grande emergenza, ed anche per il futuro, penso che la collaborazione fra pubblico e privato sia necessaria e imprescindibile se si vuole riuscire a mantenere, sui territori, un buon livello di vita per i cittadini".

L'hub vaccinale era stato aperto a giugno dello scorso anno quando, in un momento di grande richiesta e distribuzione dei vaccini Covid.