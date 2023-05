Crolla un ponte a Molinella. Il sindaco: "Le prossime 48 ore saranno durissime"

Poco dopo le 7 di oggi, 17 maggio, ha ceduto il ponte della Motta, nel territorio di Molinella, a seguito dell'esondazione del fiume Idice.

Si tratta del ponte che collega la località la Motta-Budrio con San Martino in Argine.

Si raccomanda di non avvicinarsi alla zona coinvolta, dove passerebbe anche una condotta del gas. In tutta l'area la situazione è critica. Le ex scuole elementari di Selva Malvezzi fungono da ulteriore sede del centro operativo.

"Una rottura senza precedenti, con l’acqua che ha eroso via anche parte dell’argine rimasto in piedi - fa sapere il sindaco di Molinella, Dario Mantovani - a Molinella come a Budrio in questo momento sono attivi centinaia di volontari provenienti da varie regioni e appartenenti a varie associazioni per fare quello che c’è da fare in questi".

Il primo cittadino spiega che sono in atto evacuazioni: "Le prossime 48 ore saranno durissime. Per non farle diventare tragiche ci vuole quello che è più difficile avere in questo casi: una certa compostezza, seguire i consigli e le indicazioni delle tante persone che stanno lavorando alla gestione di questa crisi - continua Mantovani - Pur nella gravità della situazione, la prima cosa da fare è tutelare l’incolumità delle persone e su quello va tutta l’attenzione di chi ora sta lavorando in un contesto gravissimo".

