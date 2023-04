La festa del Ramadan porta duemila persone in Piazza Lucio Dalla - FOTO

Bolognesi musulmani e bolognesi non musulmani: almeno in duemila ieri sera per il pasto di fine digiuno quotidiano (il Ramadan terminerà il prossimo 20 aprile) in Piazza Lucio Dalla, dove la Comunità Islamica Bolognese ha organizzato e aperto a tutta la cittadinanza l'Iftar Street, per la prima volta fuori dalla tradizionale via Torleone, che per quattro anni ha ospitato lunghe tavolate per una festa aperta e una cena condivisa. Sul palco allestito sotto la tettoia Nervi il sindaco, l'arcivescovo Matteo Zuppi, il rettore Giovanni Molari, Irene Priolo e Romano Prodi, tutti riuniti per fare gli auguri ai cittadini di fede islamica che in queste settimane (in coincidenza con la nostra Pasqua) stanno vivendo il nono mese dell'anno, quello del digiuno.