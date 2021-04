Igor, condanna all'ergastolo in Spagna

Un totale di 80 anni di carcere per il killer di Budrio, che in territorio iberico ha freddato un agricoltore e due agenti della Guardia civil

Il massimo della pena, anche se in Spagna non esiste l'ergastolo. Il giudice dell'audiencia provinciale di Teruel ha confermato in parte la condanna chiesta dalla giuria popolare, ma per Norbert Feher, alias Igor il russo, 39enne cittadino serbo, noto nel Bolognese come il killer di Budrio, i giudici popolari hanno chiesto all'unanimità il carcere permanente rivedibile, vale a dire una sorta di ergastolo, anche se per il sistema iberico tale forma non esiste.

Norbert Feher quindi, è stato condannato a 30 anni di carcere per uno dei tre omicidi e a 25 anni per i restanti due: in totale 80 anni di carcere. Il suo avvocato in Spagna, Juan Manuel Martín Calvente, ha già annunciato alla stampa che ricorrerà in appello,

La condanna riguarda in tutto 80 anni di carcere per tre omicidi, consumatisi la sera prima della rocambolesca fuga di Feher dal luogo dei delitti, finendo poi catturato dalla polizia spagnola nelle campagne aragonesi della provincia di Teruel, nella regione autonoma dell'Aragona, dopo mesi e mesi di latitanza.

I delitti in questione risalgono al 2017, in Aragona. Si tratta dell'uccisione degli agenti della Guardia Civil Vctor Romero, 30 anni, e Vctor Jesús Caballero, 38 anni, a Teruel, e dell'allevatore 40enne José Luis Iranzo, freddati mentre Igor si stava nascondendo in una stalla durante la fuga verso la provincia valenciana.

La condanna all'ergastolo che lo aspetta in Italia

Un analogo verdetto è stato emesso anche in Italia, dove Feher è stato processato contumace. La Corte di assise di appello di Bologna nel maggio 2020 ha confermato la pena massima er Feher, che si rese responsabile di due omicidi avvenuti nell’aprile 2017. Il primo, a Budrio, ebbe come vittima Davide Fabbri. Il secondo, avvenuto solo pochi giorni dopo, costò la vita alla guardia ecologica Valerio Verri.