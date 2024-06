Il film pro Russia 'Il Testimone' proiettato al Parco 11 Settembre, tra proteste e polemiche | VIDEO

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Dopo diversi tentativi il film pro Russia ‘Il Testimone’, finanziato dal governo russo per diffondere la posizione di Mosca sulla guerra in Ucraina, è stato proiettato anche a Bologna.

Una prima proiezione era in programma per il 27 gennaio al centro sociale Villa Paradiso, ma è stata bloccata dal Comune di Bologna. Il no del sindaco Matteo Lepore, ribadito anche in Consiglio Comunale, ha causato una spaccatura nella maggioranza tra Pd e Verdi.

Anche un secondo tentativo, fatto il 2 giugno, non è andato a buon fine. La proiezione c’è stata – nonostante gli stop di Palazzo d’Accursio - invece il 16 giugno all’interno del parco pubblico 11 Settembre e ha portato con sé una inevitabile scia di polemiche e contestazioni.

Non sono mancati nemmeno gli sberleffi al sindaco, Matteo Lepore, sia sui canali social degli organizzatori sia da parte di chi ha presentato il film. Su uno dei canali Telegram degli organizzatori si legge che “Domenica 16 giugno 2024 sarà ricordata come la giornata in cui a Bologna la censura è stata sconfitta, così come sono stati arginati i rancorosi tentativi da parte dei soliti noti ed inutili idioti di tornare ad imporla con la forza..”

Ad assistere alla serata, organizzata dal comitato Villa Paradiso e da Donbass Italia, c’erano una cinquantina di persone. Un angolo del parco era stato adibito a cinema all’aperto, con tanto di sedie e biglietto – con offerta libera – per assistere a quella che gli organizzatori hanno precisato essere “un’opera di fantasia e non un documentario”.

Flop al botteghino anche in Russia

La pellicola – che nei titoli di testa ha i loghi del Governo e del ministero della Difesa russi – è dichiaratamente frutto della propaganda.

Il film, che anche in Russia è stato un flop, è stato prodotto su richiesta del Cremlino per spiegare il punto di vista russo sulla guerra in Ucraina. Costato oltre 200 milioni di rubli, circa 1,7 milioni di euro, ha incassato al botteghino meno di 14 milioni di rubli (142.000 euro). Le recensioni su tutti i siti russi sono state negative per la trama fragile, il ritmo lentissimo e la recitazione incerta.

La trama espressione della propaganda russa

Il film ha per protagonista il violista e star internazionale, Daniel Cohen, che dopo un concerto a Mosca, viene invitato a Kiev da un oligarca per un concerto privato. Ma proprio quella sera scoppia la guerra. Così l’artista e la manager, che viene uccisa quasi subito, devono affrontare mille peripezie per poter rientrare in Belgio e tornare dal figlio Nicolas di 7 anni. Tutto l’esodo del protagonista si dipana tra attacchi violentissimi di militari e paramilitari ucraini – inclusi gli uomini del battaglione Azov – che vessano la popolazione civile. Torture, stupri, crimini di guerra sono all’ordine del giorno, nell’ambito di una trama sconclusionata che ha come filo conduttore la critica feroce agli ucraini. Il film trasferisce l’idea che massacri di civili - come quelli di Bucha, del teatro e l’ospedale di Mariupol e della stazione di Kramatorsk in Donbass - siano in realtà colpa dell’esercito ucraino.

Le proteste della comunità ucraina

All’inizio della proiezione un gruppo di una trentina di cittadini ucraini, con tanto di bandiere, hanno protestato per cercare di impedire alla serata di proseguire. I manifestanti – soprattutto donne – hanno cantato l’inno nazionale, criticato Putin e la Russia. Circondati da agenti di polizia che presidiavano il parco e dal servizio d’ordine delle associazioni pro Russia che hanno organizzato la proiezione, dopo qualche minuto i manifestanti si sono allontanati senza incidenti e la serata è proseguita.

Le polemiche sui social

Anche sui social non sono mancate le polemiche. In particolare, Michelangelo Dondi, di ‘Liberi oltre le illusioni’, associazione a favore della lotta dell’Ucraina contro l’invasione russa, annuncia una interrogazione al Prefetto su quanto avvenuto.