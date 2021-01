"Il mare dentro": Centrale Festival tocca anche Bologna con questa installazione

IL MARE DENTRO 20 GENNAIO - 21 FEBBRAIO 2021 CIVICO 9, BOLOGNA

Un condominio. Dodici famiglie. Uno stenditoio. Uno spazio adibito allo sciorinamento dei panni che, in quanto luogo abitato e funzionale, permane. Al suo interno, la piccola comunità che ne fruisce -come una tessitura del quotidiano- muove i fili, raccoglie la biancheria, ne stende di pulita. L’intervento dell'artista che riporta all’elemento acqua, diventa parte della tessitura. Steso tra i panni, accoglie i condomini, evocando la voce del mare. L'opera è visitabile previa prenotazione all’indirizzo anghelicaru@gmail.com

A R O U N D

Centrale Festival si trasforma nei prossimi mesi in un evento "diffuso", pur mantenendo la sua centralità a Fan, nelle Marche, dove è in programma la dodicesima edizione: 11-12-13 giugno 2021. Centrale Festival si impegna a fare apparire opere d'arte realizzate nei luoghi vicini alla nostra abitazione, occupando spazi non direttamente coinvolti dalle necessarie restrizioni imposte dall'emergenza sanitaria da covid-19. Abbiamo quindi invitato una serie di artisti ad uscire dalla tradizionale logica dell'arte, ma anche dalla virtualità che ormai caratterizza le nostre vite, applicando la loro ricerca visiva a luoghi fisici differenti, con diverse modalità espressive, per favorire l'esperienza quotidiana con l'opera d'arte, nonostante il confinamento e la limitazione.