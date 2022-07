Il People mover riparte (a metà): "Terza navetta a giorni"

Dopo l'ennesimo stop per problemi tecnici oggi è ripartito parzialmente il People mover, la navetta che collega stazione e aeroporto. A comuncare la ripresa dl servizio su monorotaia è la società di gestione Marconi Express. Il servizio era stato sospeso dalla notte di domenica 17 luglio "dopo la registrazione di un rumore anomalo proveniente da una delle due navette in attività". Lo stop e la manutenzione hanno quindi "consentito di individuare l’origine del rumore in un’anomalia nel sistema di fissaggio della sospensione del veicolo".

Il servizio però non ha ripreso in maniera integrale, e cioè con almeno due navette che fanno la spola tra le due fermate. La società informa infatti hce la navetta oggetto dell'anomalia "rientrerà in esercizio successivamente al suo ripristino". Allo stato dell'arte parrebbe ferma ance la terza navetta in dotazione, quest'ultima ferma da mesi per attendere dei pezzi di ricambio di difficile reperimento, anche se dalla società fano sapere che "si attendono a giorni le ultime certificazioni necessarie per la rimessa in esercizio della terza navetta".

Rimangono quindi operativi -comunica sempre Marconi Express- i bus sostitutivi. La navetta sarà affiancata da "un numero congruo" di autobus, soprattutto in orario di punta, che copriranno il percorso aeroporto-Lazzaretto-stazione dell’Alta velocità.

Inchiesta verso l'archiviazione

Proprio nel giorno dopo l'ultima interruzione, dalla procura si è fatto sapere che l'indagine sulla costruzione della monorotaia si avvia all'archiviazione: nessun rilievo penale parrebbe quindi all'orizzonte, anche se gl atti passeranno poi alla Corte dei conti per valutare eventuali danni erariali. Tutto il progetto infatti è stato vincolato con un contratto di servzio al pubblico, che è stato anche il patrocinatore dell'opera, che prevede penali in caso di mancato raggiungimento di quote di traffico.