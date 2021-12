Il sindaco che regala libri ai suoi piccoli concittadini per insegnare l'amicizia e l'amore per la natura

Un dono a Natale per "ringraziare tutti i bambini", per la lezione impartita agli adulti durante il covid, e far sì che possano far tesoro delle "grandi storie". Così Giampiero Falzone, sindaco di Calderara, ha iniziato a costruire per i più piccoli cittadini una biblioteca densa di insegnamenti