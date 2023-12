Ilaria muore a 28 anni, il fratello: "Destino fatale e assurdo"

"Hai rincorso i tuoi sogni per anni e finalmente eri riuscita a coronarli iniziando così la tua vita come e dove volevi tu… ma la stessa ti è stata portata via da un destino fatale e assurdo. 28 sono troppo pochi per lasciare questo mondo". Sono le parole di dolore del fratello di Ilaria Conti Gallenti, la 28 anni bolognese trovata morta a New York lo scorso 15 dicembre. La notizia del decesso ha raggiunto all'improvviso i familiari, sotto le torri, increduli per l'improvvisa scomparsa della giovane, descritta dagli amici come una ragazza solare e piena di vita.

A trovarla senza vita nella sua abitazione nel Queens - secondo quanto riporta la stampa locale - sarebbe stato il marito statunitense. Inizialmente si era ipotizzato che a stroncare la donna fosse stato un malore improvviso, un infarto probabilmente. Sulla questione in queste ore si sta indagando per fugare ogni dubbio, solo una volta terminate le indagini di polizia la salma potrà rientrare nel capoluogo emiliano. Per il trasferimento si erano già mobilitati gli amici più cari al fine di dare un contribuito per le spese. Bisognerà attendere ancora per l'ultimo saluto.

Nella grande mela Ilaria si era trasferita qualche tempo fa. Il decesso è avvenuto proprio alla vigilia di una nuova esperienza professionale. Appunto il coronamento di un sogno coltivato per anni, realizzato nella terra dove aveva scelto di vivere, come ha ricordato il fratello, affidando ai social un ricordo commosso di Ilaria, volata via troppo in fretta nel fiore degli anni. Agli albori di una nuova vita, quella tanto desiderata.