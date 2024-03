La salma di Ilaria Conti Gallenti è a Bologna. Giovedì 7 marzo i funerali

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

La salma di Ilaria Conti Gallenti è tornata a Bologna. La giovane bolognese, che si era trasferita a New York, negli Stati Uniti, per lavorare nel mondo della ristorazione, era stata trovata senza vita nel suo letto lo scorso 15 dicembre. Ora il corpo di Ilaria Conti è tornato in Italia grazie ad un importante raccolta fondi promossa attraverso i social network: “Grazie a tutte le persone che hanno contribuito a riportarla a casa”.

Dall’autopsia sul corpo della 28enne, che da poco si era sposata con un aspirante chef statunitense, non sono emerse particolari patologie, né gli esami tossicologici hanno dato esito positivo. L’ipotesi più accreditata sulla causa della morte è quindi quella di un arresto cardiocircolatorio.

I funerali della giovane sono fissati per giovedì 7 marzo alle ore 10.30 nella chiesa di San Giovanni Bosco, in via Bartolomeo Maria del Monte, a Bologna.