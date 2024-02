Ilaria Salis incatenata in tribunale, Bologna aderisce all'appello

Anche la presidente del Consiglio comunale di Bologna Maria Caterina Manca ha aderito all’appello per un processo equo per Ilaria Salis lanciato dai Presidenti dei Consigli comunali di ventiquattro città italiane tra cui Roma, Milano, Firenze, Genova, Palermo, Torino, Napoli, Venezia.

Hanno fatto scalpore le immagini della 39enne, insegnate monzese, entrata in aula a Budapest incatenata per essere processata: è accusata di aver aggredito alcuni estremisti di destra, insieme ad altre persone. Ilaria è in carcere già da 11 mesi.

L'appello

Nell’appello viene espressa "profonda preoccupazione per la situazione di Ilaria Salis rinchiusa in un carcere di massima sicurezza a Budapest con l'accusa di avere aggredito due persone durante una manifestazione celebrativa che si svolge ogni anno per ricordare i soldati nazisti ungheresi deceduti durante l'assedio della capitale ungherese. Ilaria Salis si è sempre dichiarata innocente e rischia una pena fino a 24 anni di detenzione".

I 24 presidenti chiedono "un intervento immediato alle autorità italiane, inclusi il Governo nazionale ed il Ministero degli Esteri, e all'Ambasciata Italiana in Ungheria affinché si adoperino prontamente e senza indugi per garantire che a Ilaria Salis sia riservato un processo equo ed una pena proporzionata alla gravità del reato contestato”.



Si richiede che “sia valutata l'opportunità di applicare la misura degli arresti domiciliari in Italia, come previsto dalla normativa vigente. Si tratterebbe di un passo fondamentale in direzione del rispetto dei diritti umani e della giustizia, che evidentemente vengono disapplicati nei confronti di Ilaria, che in occasione dell'ultima udienza è stata trasferita in aula legata mani e piedi. Un teatrino mediatico intimidatorio e brutale, lontano anni luce dalla cultura europea e del rispetto delle garanzie processuali dello Stato di diritto. Arrivati a questo punto l'intervento delle autorità italiane è cruciale per assicurare che venga garantito a Ilaria Salis un giusto processo. Non possiamo più aspettare un giorno e non possiamo più consentire che Ilaria rimanga ancora in luoghi di detenzione dove vengono calpestati i suoi diritti e le sue prerogative. Il processo è già una pena, ma questo accanimento rischia di farlo diventare una vera e propria tortura".

Lo scontro politico e le possibili soluzioni

Mentre il ministro degli Esteri Antonio Tajani calendarizza l'informativa del Governo sulla vicenda l'8 febbraio alla Camera e al Senato, lo scontro politico si consuma sulle parole del leader della Lega, Matteo Salvini: "Assurdo che faccia la maestra. Aveva assaltato un gazebo della Lega a Monza. Che nel 2024 si vada in tribunale con i ceppi non è accettabile, ma se è colpevole deve pagare. E se il reato l'ha commesso in Ungheria deve essere processata in Ungheria".

A stretto giro, tra le altre, arriva la risposta della segretaria dem Elly Schlein: "La Lega anziché battersi per non vedere calpestata la dignità di una cittadina italiana si mette a rovistare nel suo passato - dice in un video - ancora prima che sia emessa la sentenza, hanno già deciso per la sua colpevolezza. In questo modo mettono altre catene ai polsi e alle caviglie di Ilaria Salis. In questa nostalgia di Medioevo, Salvini si spinge ad affermazioni di un paternalismo insopportabile, ma se sostiene che chi è accusato di lesioni non possa fare la maestra, allora viene da chiedergli come possa, chi è accusato di sequestro di persona (processo Open Arms - ndr), fare il ministro?”.

"L'unica cosa che sono legittimato a fare, è esercitare un'influenza perché abbia un equo trattamento". Così il premier ungherese Viktor Orban dopo aver incontrato ieri sera Giorgia Meloni a Bruxelles.

L'Italia punta a ridurre i tempi del processo per arrivare alla sentenza il prima possibile, e ottenere poi, se arriverà una condanna, un decreto di espulsione che riporti la maestra di Monza in patria. Se l'espulsione è teoricamente possibile, non lo è invece in alcun modo l'estradizione, perché Salis non ha mai ricevuto condanne in Italia.

La lettera di Ilaria Salis dal carcere

"Si trascorrono 23 ore su 24 in cella completamente chiusa - scrive ancora la nostra connazionale -. C'è una sola ora d'aria al giorno e la socialità non esiste. Tutte le mattine ci svegliamo alle 5.30. Ogni volta che dobbiamo sostare in corridoio dobbiamo stare rivolte verso il muro", denuncia ancora l'antifascista italiana, spiegando che non ha potuto iscriversi alle lezioni di scuola elementare ungherese, lingua in cui avvengono tutte le comunicazioni, con la motivazione che "non parla ungherese". Per sei mesi non ha potuto comunicare con la famiglia.

L'unico svago è un laboratorio di attività manuali: non viene pagata "in quanto detenuta straniera". Racconta inoltre che deve tenere sotto controllo un nodulo: a marzo, un mese dopo l'arresto, avrebbe avuto un'ecografia programmata in Italia e riesce a farla solo a metà giugno, ma non le consegnano il referto: "La dottoressa mi ha detto a voce che andava tutto bene e che non dovevo svolgere altri controlli". Salis spiega poi che le sue condizioni erano note da tempo alla nostra diplomazia, che ogni volta che deve uscire dal carcere viene portata ammanettata, al guinzaglio. Infine si rivolge ai suoi legali italiani: "Gli avvocati ungheresi dicono che non si può far niente perché per loro tutto ciò è assolutamente normale, ma so che in Italia non è per niente normale".