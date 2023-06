Torna la Illumia Padel Cup: Totti, Vieri, Mancini e altri ex campioni si sfideranno per beneficienza

Riparte la Illumia Padel Cup, il torneo organizzato da Illumia che, il 24 e 25 giugno, vedrà confrontarsi sul campo alcune ex star della Serie A come Totti, Vieri, Toni, Materazzi e Mancini. La competizione, che si giocherà al Counttry Club di Castenaso, è arrivata alla sua seconda stagione, e anche quest’anno la finalità è quella di aiutare la onlus bolognese La Mongolfiera ODV, con l’intento di dare un aiuto concreto alle famiglie con bambini con disabilità.

La novità di quest’anno riguarda anche le mogli degli ex calciatori, che sfideranno sul campo alcune note giornaliste sportive della tv.

Moltissimi i top player che saranno protagonisti di questo tanto atteso torneo tra cui Tomas Locatelli, Stefano Fiore, Nicola Amoruso, Francesco Totti, Vincent Candela, Christian Vieri, Luca Toni, Cristiano Doni, Roberto Mancini, Marco Materazzi, Massimo Maccarone, Alessandro Budel, Luigi Di Biagio, Stefano Bettarini, Alessandro Birindelli, Roberto D’Aversa, David Pizarro, Giuliano Giannichedda, Luca Ceccarelli, Andrea Barzagli, Daniele Rugani, Stefano Torrisi, Simone Pesce, Paolo Di Canio, Bernardo Corradi, Samuele Birindelli, Christian Panucci. A loro si aggiungeranno gli ambassador Illumia: il comico Max Angioni e il campione di tennis Matteo Berrettini.

“Questo è un progetto che avevamo in testa da anni, nato dall’amicizia e dalla passione per il Padel che mi lega a Marco Bernardi e Mario Trebbi. L’entusiasmo di tutti ci ha permesso di trasformare un’idea in un progetto concreto in breve tempo e in una prima edizione davvero esplosiva; l’amicizia che mi unisce a questi ex campioni ha fatto il resto. E ora l’energia torna di nuovo sui campi di Padel: ne vedremo delle belle.” ha commentato l’ex campione di Serie A, Tomas Locatelli.

“Non c’è dubbio che il filo rosso che sta dietro ogni iniziativa di Illumia siano le relazioni. Questa Padel Cup non ci sarebbe senza l’amicizia con Tomas Locatelli, Mario Trebbi e Davide De Santis. E non c’è cosa più bella che vedere questi rapporti sfociare nella costruzione di qualcosa di bello e utile. L’esordio 2022 è stato un grande successo, siamo certi lo sarà anche quest’anno. Diciamo che i punti più vincenti del gioco del Padel, x3 e x4, segnano l’obiettivo di crescita della raccolta per la Mongolfiera di questa e delle prossime edizioni” ha dichiarato Marco Bernardi, Presidente di Illumia.

"Per il secondo anno consecutivo siamo coinvolti in questo ambizioso progetto. Non possiamo che ringraziare Illumia, che fin dalla nascita della nostra associazione è al nostro fianco per sostenere le famiglie con figli disabili. La Mongolfiera nasce nel 2011 da un'esigenza molto concreta: consentire a queste famiglie di far fronte all'aumento dei costi - sanitari e scolastici, ad esempio - dei propri figli. Nel tempo sono accadute cose incredibili, fino ad arrivare a oggi con l'associazione che sostiene oltre 220 famiglie in tutta l’Emilia-Romagna attraverso il Bando Giacomo. Proprio quest'anno, in virtù dell'esperienza maturata, è nata la Mongolfiera anche in Lombardia con un bando dedicato ai residenti di quella regione. A tutte queste famiglie, oltre all'aiuto economico, offriamo un'amicizia, consapevoli che l'affronto dei problemi e il non sentirsi soli siano le chiavi per stare di fronte ai propri figli." ha commentato Davide De Santis, Presidente de La Mongolfiera ODV.