Nuova illuminazione del Nettuno: al via le prove tecniche | FOTO

Prove tecniche per la nuova illuminazione della Fontana del Nettuno. Progettata dal desinger Mario Nanni per valorizzare uno dei simboli della citt, il nuovo impianto è stato pensato durante la fase di restauro della fontana, quando si è scelto di eliminare i corpi illuminanti all’interno della vasca.

Il progetto ruota attorno all’ombra del Nettuno sulla facciata di Palazzo d’Accursio, elemento presente in tanti scatti fotografici e nella memoria collettiva, diffondendo attorno un’illuminazione soffusa. Dalle 17 alle 24 la figura del Nettuno diventa una meridiana: la sua ombra proiettata sul palazzo comunale si sposta ad ogni ora in avanti verso la finestra del cardinal Legato Girolamo Sauli e rimane accesa per un minuto.

Gallery