Imbrattamenti in via Petroni: le telecamere riprendono tutto | VIDEO

Nuovi imbrattamenti sotto i portici della zona Universitaria. L'ultimo blitz è avvenuto nella notte tra il 22 e il 23 febbraio scorsi.

"Resistenza animale contro il capitale" e "Vivere è un diritto. Impedirlo un sopruso. Go vegan". Queste alcune delle frasi che campeggiano sui muri di via Petroni, vergate in nero all'altezza dei civici 21 e 23. Ignota al momento la mano che, armata di bombolette spray, ha operato nella notte con la complicità di alcuni sodali.

A riprendere però i writer all'opera - sebbene tutti travisati e irriconoscibili - ci hanno pensato alcune telecamere di sicurezza installate in zona. Le immagini sono state rilanciate dai residenti che, indignati, si aspettano che i responsabili vengano individuai e sanzionati e chiedono rispetto e tutela del decoro nell'area universitaria, troppo spesso teatro di azioni vandaliche, deturpamenti, oltre che di movida chiassosa. Un mix che rende invivibile la zona, come ha più volte denunciato anche l'Associazione dei residenti, AssoPetroni, che da anni ingaggia una dura battaglia per la salvaguardia della zona U.

Non solo imbrattamenti

Non solo imbrattamenti. Ma anche episodi di violenza (come l'accoltellamento di qualche mese fa), lo spaccio di droga, la sporcizia e la chiassosa movida che esaspera i residenti. Quest'ultima giudicata un po' il motore delle problematiche della zona. Sul tema l'amministrazione comunale lo scorso anno aveva lanciato l'iniziativa dei "tutor anti-movida" per presidiare l'area . Compito degli operatori girare su tutta la strada, non solo nelle immediate vicinanze dei locali, e contattare direttamente le Forze dell'ordine in caso di circostanze critiche.