Un gruppo No Vax ha imbrattato la sede dell’Arpae | FOTO

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Nella notte tra lunedì e martedì la sede in via Po dell’Arpae, l’Agenzia prevenzione ambiente e energia dell’Emilia-Romagna, è stata imbratta con della vernice rossa. Come scrive l’Ispra in una nota, le scritte sono riconducibili a movimenti No Vax e di negazionisti dei cambiamenti climatici.

“A nome mio e del Sistema nazionale per la protezione dell’ambiente esprimo solidarietà e vicinanza ai colleghi di Arpae per il grave atto vandalico compiuto ai danni dell’Agenzia - sottolinea il presidente dell’Ispra e del Snpa Stefano Laporta - Manifestazioni che non compromettono il nostro lavoro e il nostro impegno a tutela dell’ambiente e dei cittadini”.

“Mi unisco allo sdegno per l’atto vandalico compiuto ai danni dei colleghi di Arpae. Continueremo a lavorare insieme per affrontare le sfide ambientali per le quali i cittadini ci chiedono quotidianamente di trovare soluzioni”, dice il direttore generale dell’Ispra Maria Siclari. Lo scrive l’agenzia Dire.