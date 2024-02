Sfregio sulle foto delle vittime del 2 agosto: l'associazione familiari ripulirà

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Chi ha vandalizzato il pannello "non si è neanche posto il problema della storia di questi volti, i volti della strage alla stazione di Bologna del 2 agosto 1980. E' il commento della' presidente dell’Assembla Legislativa sullo sfregio ai danni delle fotografie che alla stazione di Bologna ricordano le vittime della Strage del 2 agosto 1980.

Scritte quasi incomprensibili, ma è chiarissima quella che qualcuno ha vergato sulla sinistra delle foto: "Tu che hai scritto le tu c...te sulle foto di chi è morto qui a Bologna, sei una m...".

A postare le immagini sui social Cinzia Venturoli, storica: "Il passaggio della memoria è un processo collettivo" aggiunge Virginio Merola, ex sindaco e parlamentare del Pd. "Riflettiamo insieme sul valore della memoria e sulla necessità di tramandarla nel modo più ampio possibile. A lato dei volti c'è anche chi condanna questo gesto, e lo fa paradossalmente scrivendo a sua volta".

L'associazione dei familiari delle vittime ha annunciato che mercoledì, dopo l'udienza in Tribunale nel processo d'appello a Paolo Bellini, andrà a ripulire: un "atto pubblico e politico, un esempio che servirà, ancora una volta a far capire, a far conoscere", plaude Merola.

Il danneggiamento delle fotografie che ricordano le vittime della strage alla stazione è un atto vile e ignobile. Quanta accaduto dimostra, ancora una volta, l’assoluta necessità di tenere ben saldo il timone della memoria nei confronti di chi cerca di cancellarla o infangarla”. È quanto dichiara Silvia Piccinini, capogruppo regionale del Movimento 5 Stelle, riguardo al ritrovamento di alcune scritte sulla pensilina dei taxi di Piazza Medaglie d’Oro a Bologna in ricordo alle vittime della strage alla stazione del 2 agosto 1980. “Visto che quella zona è dotata di telecamere di sicurezza ci aspettiamo che gli autori di un gesto così grave vengano individuati al più presto – aggiunge Silvia Piccinini –, così come è assolutamente doveroso cancellare immediatamente quelle scritte odiose. La memoria di chi perse la vita nella strage fascista che 44 anni fa colpì Bologna non può essere deturpata in questo modo. Per questo voglio esprimere la mia massima solidarietà e di tutto il MoVimento 5 Stelle ai familiari delle vittime” conclude la capogruppo regionale M5S.

"Ho telefonato a Paolo Bolognesi, presidente dell'associazione dei familiari delle vittime del 2 agosto, per manifestargli tutta la mia solidarietà per l'atto vandalico compiuto ai danni delle foto delle vittime della strage. Un atto grave, che avviene mentre è in corso un importante processo di appello relativo ai mandanti della strage.

Tutte le Istituzioni si stringano intorno ai familiari delle vittime ed al loro impegno per la verità e la giustizia." Così Andrea De Maria, deputato Pd.