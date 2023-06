Addio a Flavia Franzoni. Il dolore di Romano Prodi e il cordoglio della politica | VIDEO

Celebrati questa mattina dal cardinale Matteo Zuppi nella chiesa di San Giovanni in Monte i funerali della docente universitaria, scomparsa martedì scorso

Una chiesta gremita, quella di San Giovanni in Monte, dove questa mattina sono stati celebrati dal cardinale Matteo Maria Zuppi i funerali di Flavia Franzoni, moglie di Romano Prodi. La docente universitaria eesperta di welfare, è scomparsa improvvisamente a 76 anni martedì scorso, mentre con il marito e alcuni amici percorreva un tratto della Via di Francesco, in Umbria.

L'ex presidente del Consiglio è arrivato alla camera ardente attorno alle nove con l'ex leader del Pd Enrico Letta. Ma sono stati tanti gli esponenti politici che hanno avuto modo di collaborare e frequentare sia Romano Prodi che Flavia Franzoni, arrivati oggi per partecipare alle esequie, dagli ex premier Mario Draghi, Mario Monti e Massimo D'Alema. Presente anche il Governo con il ministro dell'Università Anna Maria Bernini e il vice ministro alle Infrastrutture e Trasporti Galeazzo Bignami. Tanti i rappresentanti del Pd, a partire dalla segretaria Elly Schlein. Ma a rendere l'ultimo omaggio a Flavia Franzoni anche il mondo accademico, economico e della finanza, le istituzioni locali rappresentate dal sindaco di Bologna Matteo Lepore e dal presidente della Regione Stefano Bonaccini. E poi ancora, il presidente di Libera don Luigi Ciotti e il cantante Samuele Bersani.