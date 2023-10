Immigrazione, Emilia-Romagna prima in Italia. Nel Bolognese aumenta l'accoglienza

In Emilia-Romagna risiedono quasi 550mila stranieri (548.755, per l'esattezza, al primo gennaio 2022), il 12,8% della popolazione totale. Un numero che è stabile da almeno tre anni, confermato dal dossier statistico "Immigrazione 2023", a cura del Centro Studi e Ricerche Idos. E che rende la nostra regione "la prima italiana per incidenza di cittadini stranieri seguita a distanza dalla Lombardia", spiega uno degli autori del rapporto e docente dell'Università di Bologna, Valerio Vanelli, durante la presentazione del report in Comune.

Donne e giovani

La maggioranza è di donne, il 52,2% del totale dei residenti stranieri in regione, un punto percentuale in più rispetto alla media italiana. Oltre un quinto del totale sono minori (che sono più di 120mila). Il dossier evidenzia come la popolazione straniera sia mediamente più giovane di quella italiana: 35 anni e 7 mesi della prima contro i 47 anni e 8 mesi della seconda. Anche tra i residenti stranieri, però, si assiste a un progressivo invecchiamento, con adulti e anziani di almeno 50 anni che oggi sono più che raddoppiati rispetto al 2008. Romania, Marocco, Pakistan e Albania sono le comunità più numerose nella Città Metropolitana di Bologna.

I numeri dell'accoglienza nel Bolognese

La relazione ha fotografato anche la situazione del sistema di accoglienza per i richiedenti e titolari di protezione internazionale, che nel territorio bolognese si concretizza con il SAI (Sistema Accoglienza Integrazione) e i CAS (Centri di accoglienza speciale, in città il principale è quello di via Mattei). Il progetto SAI si concretizza in una rete di accoglienza diffusa che coinvolge 41 Comuni e mette a disposizione 316 strutture tra appartamenti e abitazioni multifamigliari, e una serie di servizi per favorire l'autonomia della persona straniera, dall'accoglienza materiale alla mediazione linguistica, fino alla formazione linguistica e professionale. Tra CAS e SAI, in totale nel Bolognese ci sono 384 strutture e quasi 4mila posti, gran parte dei quali disponibili nel capoluogo.

Sono state 2353 le persone che dall'inizio di quest'anno fino al 30 settembre sono state accolte dal SAI del Comune di Bologna, provenienti da 53 nazioni diverse. La più rappresentata è la Nigeria (299 persone), seguita dall’Ucraina (258 persone), il Pakistan (120 persone), l’Afghanistan (97 persone) e la Somalia (86 persone).

Oltre il 50% delle persone accolte è in nucleo famigliare o monoparentale e ha meno di 25 anni. Per i minori stranieri non accompagnati (MSNA), la nazionalità maggiormente rappresentata nel primo semestre è la Tunisia (199 persone), seguita dall’Albania (130 persone) e dall’Egitto (81 persone). Stabile invece l'accoglienza di persone individuate come vulnerabili (DM-DS).