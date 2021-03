Bevono davanti al bar, poi fuggono: locale chiuso dalla PL

La Polizia Locale di Imola ha sospeso l’attività per 5 giorni a un bar, si tratta del terzo in pochi giorni, per violazione delle norme per il contrasto alla diffusione della pandemia.

La pattuglia, giunta sul posto a seguito di alcune segnalazioni di cittadini, ha verificato che davanti al locale in questione stazionavano 8 persone che bevevano e che, alla vista degli agenti, sono scappate. E' stato

verificato che i presenti non solo sostavano a bere davanti al bar, creando anche assembramento, ma utilizzavano bicchieri di vetro e non di carta o plastica comunemente previsti per l’asporto.

Immediata la sanzione di 400 euro al proprietario del locale e, dal momento che si trattava di una situazione recidiva, la Polizia locale ha decretato anche l’immediata sospensione dell’attività per 5 giorni.

Durante i controlli, gli agenti di Polizia locale hanno poi fatto intervenire il personale dell’Ausl competente in materia di pubblici esercizi, per verificare la documentazione di carattere igienico-sanitario, accertando altre violazioni che sono in corso di completa definizione.

“Sono tante le chiamate che riceviamo quotidianamente da parte di cittadini che ci segnalano situazioni fuori dalle regole, dagli assembramenti in varie parti della città a chi gioca a basket o calcio nei campetti. Rivolgiamo il nostro ringraziamento a questi cittadini che segnalano le situazioni anomale e invitiamo tutti a continuare a segnalare comportamenti che violano le disposizioni in materia di contrasto alla diffusione del Covid. In questa battaglia, siamo

chiamati tutti a fare la nostra parte, cominciando proprio dal rispetto delle regole” sottolinea Daniele Brighi, comandante della Polizia Locale imolese.