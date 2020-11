Imola: "Ho commesso un omicidio": 27enne paga caro lo scherzetto di Halloween

“Ho commesso un omicidio” si è sentito dire l'operatore della centrale operativa del 112, la notte tra sabato 31 ottobre e il 1° novembre, quella di “Halloween”.

Immediatamente una pattuglia dei Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile ha raggiunto l'indirizzo indicato in via Emilia a Imola, dove sarebbe avvenuto il presunto assassinio: su una panchina lungo la strada, i militari hanno trovato un 27enne italiano letteralmente "piegato in due dalle risate". In pratica, per celebrare Halloween, aveva fatto uno "scherzetto" ai Carabinieri.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il giovane ha smesso di ridere poco, dopo, quando è stato denunciato per procurato allarme presso l’autorità, art. 658 del Codice penale: “Chiunque, annunziando disastri, infortuni o pericoli inesistenti, suscita allarme presso l’Autorità, o presso enti o persone che esercitano un pubblico servizio, è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda da euro 10 a euro 516”.