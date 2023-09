'Imola Casello' rallenta, ma il progetto prosegue

Il progetto per il polo logistico green Imola Casello rallenta, ma prosegue. Lo sottolinea l’assessore allo Sviluppo economico del Comune di Imola Pierangelo Raffini, in risposta ad un’interrogazione da parte del consigliere comunale Renato Dalpozzo. “Il progetto del polo logistico green “Imola Casello”, presentato nel marzo dello scorso anno da Develog srl, continua il proprio iter amministrativo per ottenere tutti i permessi necessari per realizzare l’investimento nell’area – scrive Raffini in una nota –. Quindi nessun abbandono del progetto: Develog srl va avanti anche se i tempi si sono allungati. Tra Logistica per l’Italia e Develog srl non esiste alcun legame. Il fatto che l’area sia presente in un sito internet di intermediazione immobiliare non costituisce alcuna prova di abbandono del progetto. Da parte nostra, rimaniamo come sempre a disposizione dei consiglieri comunali e dei cittadini che desiderano avere informazioni e chiarimenti su iniziative e progetti collegati al nostro territorio, tanto più quando questi sono connessi a opportunità di sviluppo, con ampie possibilità di ricadute economiche e sociali per tutta la Comunità”.