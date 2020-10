Coronavirus, il sindaco di Imola: "Al lavoro per un vademecum, virus ancora da debellare"

"Stiamo lavorando a un protocollo in collaborazione con l'Ausl, che daremo alla cittadinanza. Sarà un vademecum di cose da fare, perché è evidente che il virus non è debellato e che dobbiamo tenere alta l'attenzione".

Anche se non entra nei dettagli, il sindaco di Imola, Marco Panieri, mette in chiaro che non intende abbassare la guardia sul fronte del contrasto al Covid. Parlando ai cronisti durante la conferenza stampa di presentazione della nuova Giunta comunale, Panieri non spiega se intende rendere obbligatorio l'uso della mascherina anche all'aperto, sulla scia di quanto deciso da altri Comuni come Bologna, ma ribadisce che "dobbiamo vigilare, a maggior ragione in vista degli eventi che ci aspettano come la Formula Uno".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Al momento, comunque, il sindaco si mostra soddisfatto del lavoro che è stato svolto finora: "I protocolli che si stanno mettendo insieme per le tribune sono molto intensi", afferma, aggiungendo che "i protocolli predisposti in occasione dei Mondiali di ciclismo sono stati rispettati" e promuovendo, quindi, anche l'organizzazione dell'evento. Per quanto riguarda il futuro, invece, Panieri si limita ad assicurare che "faremo tutto il possibile per tenere alta la guardia sul tema Covid".