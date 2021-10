Imola, crolla solaio in palazzina: edificio inagibile, famiglie evacuate

Soccorsi in forze in viale Carducci a Imola, dove una parte di solaio di una palazzina ha ceduto e danneggiato l'appartamento sottostante, rendendo temporaneamente inagibile anche tutto l'edificio. Il crollo si è verificato nella serata di ieri e le cause sono in corso di accertamento. Sia i sanitari del 118 che la polizia sono intervenuti sul posto per gestire la situazione e prestare le prime cure agli sfollati, ma non si sono fortunatamente registrati feriti. Ancora da accertare le cause del crollo, forse dovuto a un sovraccarico del solaio.