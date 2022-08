Lutto alla diocesi di Imola: don Luca Dalfiume muore a 61 anni

Don Luca Dalfiume, parroco di San Francesco e San Pio a Imola, è morto, aveva 61 anni.

"Apprendo con profondo dolore della scomparsa di Don Luca Dalfiume, sacerdote della nostra Diocesi, parroco di San Francesco e San Pio, nonché vicario della città di Imola. Si è occupato della parrocchia per più di trent’anni, a partire dal 1992, accompagnando i cambiamenti del quartiere e impegnandosi in prima persona senza riserve in ambito sociale, educativo e pastorale.

La comunità imolese si stringe alla Diocesi di Imola e alla comunità parrocchiale di San Francesco per la sofferenza di questa perdita, ed esprimo, a nome mio personale e della Città, il sentito cordoglio alla famiglia di Don Luca e alle persone a lui più vicine", ha scritto il sindaco di Imola, Marco Panieri.

Nato a Imola l’1 gennaio 1961, Don Luca era stato ordinato sacerdote il 21 dicembre 1985. Nel 1992 diventa parroco di san Francesco d’Assisi. Dal 2013 era vicario pastorale per il vicariato Città di Imola.