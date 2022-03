Controlli nell'imolese: locali senza permesso e isolamento Covid violato, scattano sanzioni e denunce

Due persone sorprese fuori dall'isolamento nonostante fossero positivi al Covid e un locale sanzionato per non avere avuto i permessi in regola per una serata danzante. E' il bilancio dei controlli dei carabinieri nel Circondario imolese.

Le denunce sono state notificate a un 37enne cittadino rumeno e a un 55enne cittadino italiano. Il primo è stato individuato durante un controllo a un bar a Imola, mentre il secondo è stato individuato in auto lungo la strada che porta a Fontanelice.

I carabinieri di Dozza hanno invece denunciato un 50enne, titolare di un pub, per una serata danzante che il medesimo locale non avrebbe dovuto organizzare, poiché risultata non in regola con i permessi necessari. Inoltre, agli ingressi -hanno appurato i militari- non sarebbero stati controllati i Green pass. Tutti gli avventori sono stati comunque trovati in possesso della certificazione verde.