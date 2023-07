Incidente sul lavoro a Imola: operaio ferito mentre scaricava pannelli fotovoltaici

Tutto in pochi attimi, e ora il ricovero d'urgenza con l’elisoccorso. Grave incidente sul lavoro nel primo pomeriggio di oggi a Imola, dove un operaio di circa sessant'anni è rimasto schiacciato dal carico che stava scaricando in un cantiere. Carabinieri e vigili del fuoco sono giunti poco dopo el 13:30 in via Pediano, su chiamata dei colleghi dell'uomo, travolto da un pallet di pannelli fotovoltaici che stava scaricando da un camion. Ancora non è chiara la dinamica dell'incidente, fatto sta che il soggetto, liberato dai pompieri, è stato portato al Maggiore di Bologna con l'elisoccorso in codice tre, in condizioni molto gravi. Sul posto, per i rilievi di rito, anche il nucleo di medicina del lavoro.