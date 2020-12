'Piano militare' con coltello, bastone e passamontagna per spedizione contro la ex: tre in arresto

Coltello, bastoni, manette e passamontagna. Pronti a mettere a segno una violenta spedizione ai danni di una ex e delle persone a lei vicina. Fortunatamente il piano criminale è stato sventato e così in tre, tutti italiani tra i 25 e i 45 anni, sono stati arrestati a Imola. Risponderanno di atti persecutori e tentato sequestro di persona e su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna sono stati tradotti in carcere.

Nell'auto armi, manette e passamontagna

E’ successo lunedì notte, quando i militari, impegnati in un controllo del territorio a Imola, hanno avvistato tre persone a bordo di una auto, ferma e col motore acceso, davanti all’ingresso condominiale di un palazzo. Insospettiti dalla presenza dei tre soggetti e considerato il 'coprifuoco' in vigore, i Carabinieri si sono avvicinati, identificando tre uomini italiani. Di fronte alla richiesta dei militari di motivare lo spostamento, i tre soggetti avrebbero iniziato ad agitarsi, fornendo più dichiarazioni contraddittorie e sospette. Mangiando la foglia i Carabinieri hanno quindi allertato la Centrale Operativa chiedendo in ausilio un’altra pattugli. Una volta in caserma, i tre sono stati sottoposti a una perquisizione personale e veicolare. All’interno di un borsone da lavoro posto nel portabagagli dell’auto, i Carabinieri hanno trovato un passamontagna, due paia di guanti, uno straccio con avvolto all’interno un coltello da macellaio, un paio di forbici, una scatola contenente un laccio emostatico e un paio di manette. Nel sedile posteriore inoltre è stato trovato un bastone di metallo con punta di plastica creata artigianalmente.

Report shock dell'Arma: così il disegno criminale architettato contro la ex

Messi alle strette, i tre - come riferiscono i militari - hanno ammesso le proprie responsabilità, dichiarando di essere andati a Imola per sequestrare una donna, ex fidanzata di uno di loro, addormentarla, ucciderle i genitori e il suo nuovo compagno.

Di fronte a tali affermazioni shock, i Carabinieri hanno approfondito la vicenda. Rintracciata la donna e messa al corrente dell’accaduto, la ragazza ha riferito di avere avuto una relazione sentimentale con uno dei fermati, conclusasi da tempo, e di aver scoperto tramite un conoscente che il suo ex, non accettando la fine del rapporto, stava escogitando un “piano militare” per rapirla, costringerla a riprendere la relazione e trasferirsi altrove con lui. Credendo a uno scherzo, la ragazza non aveva dato troppa importanza a quelle affermazioni, ma aveva comunque iniziato a preoccuparsi, cambiato lo stile di vita e prestando attenzione ogni volta che usciva di casa.