Festa abusiva con minori a Imola: bloccate 60 persone, tradite dai social network

Verso le ore 22 di venerdì 31 agosto, pattuglie della Polizia Locale, della Polizia di Stato e dei Carabinieri e anche personale Ausl sono intervenuti in via Ortodonico, a Imola, dove era stata segnalata una festa abusiva, presso una villa privata, data in gestione.

Circa 60 persone, fra cui anche dei minorenni, un barman e un dj. Inizialmente, gli avventori avevano giustificato la situazione cercando di farla passare per festa privata. Tuttavia la Polizia Locale aveva già raccolto elementi sui social network: si trattava di un party a pagamento, in questo caso 15 euro, e quindi l'accesso e la consumazione libera di bevande. La festa è stata bloccata e la Polizia Locale sta valutando gli elementi raccolti al fine di individuare i

soggetti responsabili ed applicare le sanzioni previste, di natura penale ed amministrativa.

“Le modalità di festa sono sempre più diffuse fra i giovani, tuttavia sono prive di ogni autorizzazione e rappresentano un notevole pericolo per l'incolumità degli stessi, a causa della mancanza dei controlli e dei pareri delle autorità competenti. Inoltre, il consumo incontrollato di alcool rappresenta un ulteriore elemento di pericolo per gli stessi partecipanti” sottolinea Daniele Brighi, comandante della Polizia Locale del Circondario Imolese, che aggiunge “voglio ringraziare i colleghi che si sono prodigati, nonostante il poco preavviso, per organizzare i turni di controllo e di intervento”.