Formula 1 Imola, ordinanza traffico: strade chiuse e deviazioni

Con l'avvento del gran premio di Formula 1 di Imola, il sindaco Panieri ha firmato l'ordinanza che dispone le chiusure e le deviazioni al transito veicolare per i giorni del fine settimana di gara, dal 22 al 24 aprile 2022. Qui l'elenco delle disposizioni.

1. Dalle ore 7.00 di sabato 16 aprile alle ore 24:00 di domenica 24 aprile:

a) divieto di transito veicolare e pedonale nel percorso ciclo-pedonale compreso fra Viale Dante e il parco “Chico Mendez”;

2. Dalle ore 09:00 di giovedì 21 aprile alle ore 24:00 di domenica 24 aprile, divieto di transito veicolare e pedonale e divieto di sosta con rimozione, nelle seguenti vie:

a) Viale Dante (tratto da Via F.lli Rosselli all’intersezione Pirandello/Graziadei);

b) Via F.lli Rosselli;

c) Via R. Galli;

d) Via Atleti Azzurri d’Italia;

e) Via L. Musso;

f) Via J.F. Kennedy;

g) Viale dei Colli, nel tratto compreso fra l’intersezione con Via L. Musso e Via A. Ascari;

3. Dalle ore 09:00 di giovedì 21 aprile alle ore 24:00 di domenica 24 aprile, istituzione del doppio

senso di marcia sull’intero tratto Viale Dante, con conseguente soppressione della corsia

preferenziale e divieto di sosta sul lato ovest;

4. Dalle ore 21:00 di giovedì 21 aprile alle ore 24:00 di domenica 24 aprile, divieto di transito

veicolare e pedonale e divieto di sosta con rimozione, nelle seguenti vie:

a) Viale Dante (tratto da P.le Leonardo da Vinci all’intersezione Pirandello/Graziadei);

b) Via Pirandello, nel tratto compreso fra Via Boccaccio e Viale Dante;

c) Via Graziadei, nel tratto compreso fra Viale Dante e Via Manzoni;

d) Via Tabanelli, nel tratto compreso fra Via Goldoni e Via Graziadei;

5. dalle ore 07:00 di venerdì 22 aprile alle ore 24:00 di domenica 24 aprile, divieto di transito

veicolare e pedonale e divieto di sosta con rimozione, nelle seguenti vie:

a) Via dei Colli, nel tratto compreso fra Via Bergullo e Via Ascari;

b) Via Bergullo, nel tratto compreso fra la Via Calunga Buore e la Via dei Colli;

c) Via Goccianello;

d) Via Pediano, nel tratto compreso fra la Via Goccianello e l’ingresso dell’Autodromo (variante alta);

e) Via Nuvolari;

f) Via Ghiandolino, nel tratto compreso fra la Via Sabbioni e l’ingresso all’Autodromo (curva Piratella);

g) Via Cappelli;

h) Via Tenni;

i) Via Codrignano, dall’ingresso nel territorio comunale fino all’intersezione Via Cappelli/Via Tiro a Segno;

j) Via Tiro a Segno, nel tratto compreso fra la Via Pirandello e Via Codrignano;

k) Via Quarantini;

6. Dalle ore 07:00 di venerdì 22 aprile alle ore 24:00 di domenica 24 aprile, divieto di transito

pedonale nel quadrilatero composto da Via Santerno, Via Rivazza e Via dei Colli;

7. Da sabato 16 aprile a domenica 24 aprile, divieto di sosta con rimozione, all’interno del

parcheggio di fronte al civico 13 di Via Santerno;

8. Da lunedì 18 aprile a domenica 24 aprile, divieto di sosta con rimozione, nel parcheggio

all’intersezione Via Ascari/Via dei Colli;

9. Da mercoledì 20 aprile a domenica 24 aprile, divieto di sosta con rimozione all’interno delle

seguenti aree:

a) parcheggio “Ex Frantoio”, in Via Pirandello;

b) area a fianco del civico 6 di Via Musso (parcheggio Tennis);

c) parcheggio in Via Tiro a Segno di fronte alle Scuole Elementari “G. Rodari”;

d) parcheggio “Lager Nazisti”, in Via Tiro a Segno;

10. Da giovedì 21 aprile a domenica 24 aprile, divieto di sosta con rimozione all’interno del

parcheggio di Via delle Lastre (ex locale “Riverside”), con ingresso in Via Pirandello;

11. Da venerdì 22 a domenica 24 aprile, divieto di sosta con rimozione all’interno delle seguenti aree:

a) parcheggio Via Graziadei, all’intersezione con Via Manzoni;

b) parcheggio palazzetto dello sport “A. Ruggi”;

c) parcheggio “Il Meleto” in Via Tiro a Segno;

d) area destinata agli spettacoli viaggianti, in Via Pirandello;

e) parcheggio “Ex Frantoino” in Via Pirandello, all’intersezione con Via Boccaccio;

f) parcheggio in Via Ascari, adiacente al Centro Ippico;

12. Dalle ore 13:30 di sabato 23 aprile alle ore 24:00 di domenica 24 aprile, divieto di sosta con

rimozione nell’area di sosta adiacente al plesso “Sante Zennaro”;

13. Dalle ore 06:00 alle ore 18:30 di domenica 24 aprile, divieto di sosta con rimozione nelle seguenti

strade:

a) Via Oriani;

b) Via Tabanelli, su entrambi i lati della carreggiata lato EST, da Via Oriani a P.le Michelangelo;

c) Via Guicciardini;