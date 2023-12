Il ladro con la passione per l'estetica: furti da oltre 2mila euro in poche ore

I Carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Imola hanno denunciato un 28enne di origine romena, residente in provincia di Ferrara, disoccupato, già noto alle forze dell’ordine, accusato del furto aggravato in esercizio commerciale.

E’ successo verso le ore 13:30 circa di martedì 28 novembre, quando un addetto alla vigilanza del supermercato Ipercoop del centro commerciale Leonardo, ha contattato la Centrale Operativa dei Carabinieri di Imola.

Il vigilante aveva fermato un uomo che aveva rubato diversi di prodotti cosmetici. I militari intervenuti, hanno identificato l’autore del furto e restituita la refurtiva del valore di oltre 600 euro.

Il 28enne, dopo le formalità, ha lasciato gli uffici della Compagnia Carabinieri di Imola, assicurando che si sarebbe recato alla stazione per far rientro nella sua abitazione nel ferrarese. Versione che i militari non hanno creduto, infatti verso le 17 circa, lo hanno seguito e fermato a bordo dell'auto nel parcheggio dello stesso centro commerciale Leonardo.

All’interno i militari hanno rinvenuto sulla pedana anteriore del lato passeggero, 74 confezioni del valore di 1.500 euro tra cosmetici e prodotti per la cura della persona. Il 28enne ha confessato di averle rubate in mattinata presso il supermercato Conad di Forlimpopoli (FC).

Nei giorni scorsi i Carabinieri della Stazione di Castel Guelfo hanno arrestato due operai, un 36enne e un 21enne, incensurati, e un 26enne, agricoltore, tutti originari del Marocco e residenti in Italia. I tre stavano facendo la “spola” dall’interno di alcuni negozi verso il parcheggio. In pratica l'auto posteggiata sarebbe stata il "deposito" della merce rubata nei negozi Adidas, Nike e Douglas.