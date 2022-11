Imola: si assenta dalla postazione del centro scommesse, dalla cassa spariscono 2600 euro

Un cinquantenne e stato denunciato per furto aggravato dai carabinieri di Imola. Uomo avrebbe approfittato della distrazione della cassiera di un centro scommesse il 6 ottobre scorso per asportare da registratore complessivamente 2.600 € in contanti. La ragazza, si è poi ricostruito, si era assentata per andare in bagno e l'uomo evidentemente non ha resistito alla tentazione.

Registrata la denuncia fatta dalla donna e osservate le telecamere di sorveglianza i militari in breve tempo sono arrivati alle entità dell'uomo residente nella città: a distanza di qualche giorno è scattata poi la denuncia.