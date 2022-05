Acquisti sospetti in gioielleria: 23enne nei guai

Denuncia in arrivo per un 23enne da parte dei carabinieri di Imola, chiamati in un noto centro commerciale dopo una segnalazione sospetta. A indirizzare i militari sulle tracce del giovane sono stati alcuni acquisti che il personale di una gioielleria ha reputato molto strani.

Tutto ha preso corpo qualche giorno fa quando il 23enne ha fatto la sua comparsa nella filiale di una gioielleria. Pagando con una carta di credito, il 23enne si è fatto impacchettare un anello con l'effige di un leone impressa sulla corona. A insospettire l'addetta alla vendita è stata la circostanza per la quale lo stesso giovane si è ripresentato dopo solo mezz'ora, chiedendo di acquistare un altro anello in tutto e per tutto simile.

Chiamati i carabinieri è emersa la vera origine di quella carta di credito: dopo un rapido controllo nei sistemi informatici dell'Arma è risultato che il numero associato alla carta fosse oggetto di denuncia di smarrimento, ma non risultava bloccata. Dopo gli opportuni accertamenti, il 23enne è stato deferito per indebito utilizzo di sistemi di pagamento elettronico.