Camion a fuoco in A14 e scontro tra auto

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Doppio intervento dei vigili del fuoco nell'imolese, per un sinistro prima e un incendio poi.

Il primo nella mattina di lunedì scorso, 12 febbraio, sulle strade del Comune di Imola. Da quanto si apprende, intorno alle ore 8.30 l' intervento dei pompieri si è reso necessario a seguito di un incidente stradale che ha visto coinvolte due vetture, che in prossimità di uno svincolo si sono scontrate tra loro. Nell'impatto - le cui modalità sono al vaglio - due persone sono rimaste lievemente ferite.

Qualche ora dopo ancora criticità sulle strade. Stavolta in A14, dove all'altezza di Castel San Pietro Terme un camion ha preso fuoco e per sedare il rogo sono dovuti nuovamente intervenire i vigili del fuoco.

E' accaduto nel pomeriggio di lunedì 12 febbraio, intorno alle ore 16. In breve i caschi rossi del distaccamento di Imola sono giunti sul posto per le operazioni di soccorso e messa in sicurezza. Nessuna persona è fortunatamente rimasta coinvolta nel rogo.