Imola verso la riqualificazione: lavori in via Selice, banda larga e scuole Rubri

I nuovi lavori in via Selice e la manutenzione straordinaria di strade comunali. Le nuove barriere antirumore su Viale dei Colli e su via Malsicura. L'intervento alla scuola primaria "Rubri". Gli investimenti per la banda larga con TIM e la connettività di tutto il territorio, anche

delle zone bianche. Sono tutti tasselli di un mosaico che l'Amministrazione Comunale sta costruendo, poco a poco, per il rilancio e riqualificazione del nostro Centro Storico e della Città nella sua interezza.

Il piano investimenti: "Stiamo passando dalle parole ai fatti"

"Il piano di investimenti per la manutenzione straordinaria e per nuove opere pubbliche necessarie, attese da anni, è una scelta fondamentale e caratteristica di questa Giunta, che noi approviamo e supportiamo" spiega il Consigliere Comunale di Imola Corre Alan Manara "E pensiamo, come dimostrano gli ultimi giorni, che si stia passando dalle parole ai fatti con grande determinazione ed efficacia. Questi interventi sono ancora più fondamentali in uno scenario di ripartenza nel prossimo futuro, perché saremo in grado di farci trovare pronti per cogliere nuove opportunità ed esprimere tutte le potenzialità che abbiamo".