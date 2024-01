Molesta le ragazzine e si masturba davanti alla scuola: sorpreso e arrestato

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

I Carabinieri di Imola, hanno arrestato un 35enne, cittadino pachistano, per resistenza a un pubblico ufficiale e atti osceni.

L’arresto è stato eseguito durante un’indagine dei Carabinieri per l’identificazione di un uomo, vestito con abbigliamento sportivo e ciabatte da mare, che di recente era stato visto aggirarsi davanti a una scuola media di Imola per importunare le alunne con frasi del tipo: “Come siete carine! Come siete belle!”. Durante gli accertamenti, i Carabinieri hanno scoperto che si trattava di un soggetto, già noto per i suoi precedenti di polizia per atti osceni.

Una ragazzina di 11 anni aveva riferito alla dirigente scolastica di essere stata seguita fino a casa da un uomo che aveva tentato di bloccarla, non riuscendoci perché aveva accelerato il passo, entrando nell’androne condominiale.

La situazione aveva creato un allarme sociale tra gli studenti, i genitori e i docenti, fanno sapere i Carabinieri. La dirigente scolastica ha informato subito i Carabinieri della Compagnia di Imola che hanno attivato una serie di servizi coordinati dalla Centrale Operativa.

L'arresto

Alle ore 13:50 del 18 gennaio, i Carabinieri della Sezione Radiomobile di Imola, hanno sorpreso il 35enne mentre si stava masturbando davanti a studenti e studentesse che uscivano da scuola. Quando sono intervenuti, si è infastidito per essere stato “interrotto” e ha aggredito i Carabinieri che lo hanno arrestato. Su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, il 35enne è stato giudicato per direttissima. L’arresto è stato convalidato e il molestatore è stato tradotto in carcere.

