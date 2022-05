Imola, morto Ezio Tabanelli: a 90 anni se ne va il "re dei carrelli"

Aveva compiuto 90 anni a novembre Ezio Tabanelli, fondatore e presidente per lunghi anni della Filomarket, azienda di produzione di carrelli per la spesa, mancato il 30 aprile nell'imolese.

Alla fine degli anni '60, insieme a due soci, aveva fondato l'azienda poi divenuta leader del mercato.

"E' stata figura di primissimo piano nel panorama industriale imolese, insignito anche del titolo di Commendatore Ordine al Merito della Repubblica Italiana - scrive in una nota di cordoglio il sindaco di Imola, Marco Panieri - Imprenditore lungimirante, dedito al lavoro con grande passione, entusiasmo e intelligenza seppe creare un’azienda che era in grado di competere e affermarsi anche sui mercati internazionali, mantenendo nel contempo sempre ben salde le radici e la sua attenzione al proprio territorio. A questo proposito, lo ricordiamo convinto sostenitore dello sport, settore nel quale ha legato il nome della sua azienda a quello della squadra di pallamano HC Imola, in stagioni indimenticabili per lo sport imolese. Attivo anche al mondo della cultura e dell’arte, aveva acquistato e ristrutturato villa 'La Palazza', casa natale del poeta Luigi Orsini. Dalla personalità forte e sempre cortese, aperto e disponibile all’ascolto, dai molteplici interessi, con il suo entusiasmo Ezio Tabanelli sapeva coinvolgere in nuove sfide chi lo circondava. Lascia una testimonianza di impegno nel lavoro e di voglia di intraprendere indelebile anche per

le future generazioni. A nome dell’Amministrazione comunale e mio personale formulo ai famigliari le più sentite

condoglianze".