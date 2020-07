Pescatore scomparso: trovato morto nel fiume Senio

Era originario di Imola il pescatore anziano trovato cadavere questa mattina in prossimità di una chiusa sul fiume Senio a Tebano, tra la provincia di Bologna e quella di Ravenna. L'uomo risultava scomparso dalla serata di ieri, quando sono scattate le ricerche: l'uomo non ha lasciato detto dove si stesse recando di preciso, e i familiari non vedendolo ritornare, hanno chiamato i soccorsi.

Nella mattinata di oggi, vicino alla chiusa sono stati trovati il motorino e il materiale da pesca. Le ricerche si sono quindi concentrate in quel punto, da parte della polizia e dei vigili del fuoco, che per le operazioni hanno chiamato il nucleo sommozzatori e un elicottero da Bologna. Il corpo dell'anziano è stato ritrovato poco dopo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Subito sono partite le indagini medico-legali, coordinate dal pm di turno Marilù Gattelli, e dalla prima ispezione cadaverica non si esclude alcuna ipotesi, da un incidente a un malore che avrebbe poi portato l'uomo a cadere nel fiume. Il cadavere, sul quale verranno svolte ispezioni cadaveriche più approfondite, è a disposizione dell'Autorità giudiziaria ravennate.