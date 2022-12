Imola, nel mirino due gioiellerie in due giorni: trovato con 40 anelli d'oro

La refurtiva non è stata rinvenuta, ma in compenso un 50enne italiano, residente a Imola, è stato trovato con 40 anelli in oro bianco. L'uomo il 18 e il 19 dicembre, con il viso coperto da una mascherina, è entrato in due gioiellerie del centro di Imola, in via Pediano e in via Appia, e fingendosi un cliente ha chiesto di visionare alcuni gioielli in oro.

Nel primo episodio, in via Pediano ha arraffato monili per 4mila euro e quando la commessa ha cercato di fermarlo, l'ha aggredita ed è scappato. Il giorno dopo, è entrato nel negozio di via Appia, ha intimato alla negoziante di consegnargli il denaro della cassa, per poi fuggire a mani vuote.

Sul posto sono arrivati i Carabinieri che si sono messi alla ricerca del ladro, esaminando anche i filmati delle telecamere di sorveglianza installate nella zona. Sono quindi risaliti al 50enne: durante la perquisizione, i militari non hanno rinvenuto la refurtiva, ma, in compenso, hanno trovato una quarantina di anelli in oro bianco, ritenuti provento di altri furti. E' stato denunciato.

Il 7 dicembre scorso, a Bologna era stata rapinata la gioielleria "Retrò" di via D'Azeglio. In tre, lo hanno aggredito e legato con le fascette, poi hanno rubato diversi orologi.