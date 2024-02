Imola, spaccia fuori dalla scuola: minore arrestato in flagrante

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

I Carabinieri di Medicina hanno arrestato un 17enne italiano per spaccio, con all'aggravante di aver venduto stupefacenti agli altri studenti di una scuola di Imola.

Alcuni genitori avevano riferito ai militari che i loro figli, uscendo da scuola, erano stati avvicinati da un altro studente dell’istituto che vendeva droga, così il 30 gennaio, durante un servizio, alle ore 14:00 i Carabinieri hanno sorpreso il ragazzo che al termine delle lezioni si è diretto in un parco nelle vicinanze e ha ceduto un involucro a un altro in cambio di una banconota.

Perquisiti, i due giovani, 17enni, sono stati trovati in possesso, rispettivamente di una banconota da 10 euro e di un pezzetto di hashish del peso di 1,4 grammi. Nei confronti del ragazzo sospettato di aver acquistato la droga, è scattata una segnalazione amministrativa alla Prefettura di Bologna. Al termine degli accertamenti, il giovane è stato affidato ai suoi familiari, informati dell’accaduto dai Carabinieri.

Nei confronti del ragazzo, sospettato spacciatore, invece, i Carabinieri hanno eseguito una perquisizione domiciliare che ha consentito di trovare un panetto di sostanza stupefacente del tipo hashish del peso di 42,2 grammi, una bilancia di precisione, un coltello da cucina e materiale di confezionamento all'interno di una confezione di cartone di uno smartphone, nel cassetto di una scarpiera della stanza da letto. Il tutto è stato sequestrato dai Carabinieri e il 17enne è stato arrestato. Su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna, il 17enne è stato accompagnato in una struttura di giustizia minorile.

Il 1 febbraio 2024, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale per i Minorenni dell’Emilia Romagna ha convalidato l’arresto e nei confronti del 17enne è stata emessa la misura cautelare della permanenza in casa, presso