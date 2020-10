Spaccio con formula 'Drive-through': pusher in manette a Imola

Un 39enne stato arrestato per spaccio dai carabinieri di Imola. L'uomo, cittadino marocchino con diversi precedenti e residente in città, è stato fermato nel pressi di un supermercato in via Goito a Imola.

I militari, che da tempo stanno portando avanti delle indagini per lo spaccio di cocaina in città, hanno visto il 39enne cedere la sostanza a un automobilista, un 45enne e connazionale del primo.

Una volta fermato, il 39enne è stato perquisito. Perquisizione anche al domicilio, dove i carabinieri hanno trovato in tutto 30 grammi di sostanze, tra cocaina e hashish, unitamente a 3700 euro in contanti. Alla fine degli accertamenti, il 39enne è stato portato in carcere.