Messaggi a valanga e pedinamenti: misure cautelari per due giovani

Uno la tempestava di messaggi chiedendo in maniera ossessiva dove fosse, minacciando anche di pubblicare le foto del loro periodo insieme. L'altro la pedinava e arrivava ad aggredire colleghi di lavoro e persino medici per gelosia. I due uomini, che perseguitavano in questo modo le rispettive ex compagne, sono stati così sottoposti a provvedimenti cautelari da parte della Polizia. Entrambi a Imola, entrambi nella giornata del 30 dicembre scorso.

Il primo, italiano di 23 anni, è stato arrestato in flagranza per il reato di atti persecutori. Il giorno precedente la sua ex compagna lo aveva denunciato perchè, nonostante il provvedimento di ammonimento da parte del Questore, risalente al luglio scorso, il giovane continuava a inviarle messaggi intimidatori e minacciosi sulle varie piattaforme social. La donna aveva lamentato anche un atteggiamento ossessivo dell'ex compagno, con insistenti richieste di invio della propria posizione in tempo reale, oltre alla minaccia di pubblicare fotografie risalenti al periodo in cui stavano insieme.

I poliziotti si sono quindi presentati a casa dell'uomo, dove hanno sequestrato due telefoni cellulari, di cui uno nascosto nell'armadio in camera da letto. Il 23enne risulta avere anche precedenti per violenza privata e furto aggravato. Per questo, "considerata la gravità della situazione e il senso di paura e timore della vittima", si spiega dalla Questura, su disposizione del pm l'uomo è stato arrestato in flagranza di reato e condotto in carcere.

Il secondo caso, su cui è intervenuta la Polizia a Imola lo scorso 30 dicembre, riguarda un italiano di 26 anni per il quale è stata eseguita dagli agenti la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dall'ex compagna, con l'obbligo di mantenere una distanza di 500 metri, e il divieto di comunicare con qualsiasi mezzo. La donna aveva lamentato infatti diversi episodi di vessazione e soprusi, riferisce la Questura, che l'avevano costretta a cambiare le sue abitudini quotidiane, vivendo in uno stato di ansia e paura, con ripercussioni sulla propria sfera emotiva e sociale.

I primi episodi di gelosia violenta dell'uomo risalgono al 2021, quando il 26enne si è presentato sul luogo di lavoro della donna, minacciando e aggredendo un collega con l'accusa di essere il presunto amante. Poco tempo dopo, l'uomo se l'è presa per lo stesso motivo con un medico al quale la donna si era rivolta in seguito a un incidente stradale. Una volta terminata la relazione, il 26enne ha continuato a mettere in atto vere e proprie condotte persecutorie, con pedinamenti e ossessivi tentativi di contatto, che hanno portato l'autorità giudiziaria a emettere appunto la misura di divieto di avvicinamento e di mettersi in contatto con la donna, notificata alla fine della settimana scorsa.