Tentato omicidio a Imola: lite degenera, ferito grave al collo con la smerigliatrice

L'episodio risale a martedì scorso, ma solo ora l'aggressore ha un volto. Una denuncia per tentato omicidio è stata mossa nei confronti di un 28enne, cittadino marocchino regolare sul territorio, al termine delle indagini della polizia imolese, partite dopo il ferimento grave di un connazionale di 39 anni, trasportato in condizioni molto gravi all'ospedale cittadino.

Secondo quanto ricostruito dagli agenti, i due uomini si conoscevano e la lite, poi sfociata, sarebbe partita per motivi ancora non chiari. Il contesto è quello della fermata dei bus di viale Carducci, prospiciente il centro commerciale: qui i due sarebbero prima venuti alle mani, poi il più giovane avrebbe afferrato un flessibile a batterie e, dopo averlo azionato, avrebbe diretto la lama contro il collo del 39enne, provocandogli un profondo taglio.

Mentre la vittima dell'aggressione è stata operata d'urgenza e stabilizzata -ne avrà per 25 giorni- i poliziotti sono andati a casa del 28enne, non trovando la smerigliatrice ma individuando altri indizi riconducibili a lui, comunque identificabile dalle telecamere di sorveglianza. Di qui la denuncia per tentato omicidio.