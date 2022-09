Telefonata ed sms, a segno truffa da 21mila euro con il "vishing"

Un sms e una telefonata sono bastati a far sparire 21mila euro. E' accaduto a Imola, quando un uomo che aveva in uso il telefono cellulare e gestiva il conto corrente della anziana madre, ha ricevuto un messaggio della banca.

All'sms è seguita una telefonata da parte di un sedicente operatore bancario che ha fornito indicazioni su alcune operazioni da eseguire utilizzando i codici personali.

Naturalmente si trattava di una truffa, e dopo la denuncia in caserma, i carabinieri hanno individuato quattro persone che si erano divise la somma sottratta: due uomini e due donne di origine campana di 20, 27 e 32 anni che denunciati a loro volta.

La truffa del "vishing"

Sono sufficienti pochi minuti per perdere denaro ed avere i conto corrente svuotato. Attraverso telefonate da parte di una banca si spinge la vittima a fornire i propri dati a causa di "anomalie" nella gestione del conto corrente.

Come proteggersi

Mai rivelare mai a nessuno, via telefono come via social o via email, i propri dati più sensibili, le password dispositive, i PIN o i codici di accesso.

Ad esempio istituti bancari o Poste Italiane non richiedono mai di fornire dati riservati come il “nome utente”, le password, i codici di sicurezza per eseguire una transazione, come ad esempio il codice OTP-One Time Password ricevuto via sms, in nessuna modalità.