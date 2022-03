Imola: rapporti di buon vicinato, ma di notte preleva dal suo conto

Pensava di aver affidato le chiavi di casa in buone mani, e invece la vicina gli ha giocato un brutto tiro. E' l'epilogo di una storia che arriva da Imola, dove una 53enne, cittadina moldava, è stata denunciata l'altro giorno per furto e utilizzo indebito di carte di credito.

Tutto è nato dalla segnalazione della vittima, un signore di 77 anni, dirimpettaio della donna, che si è accorto come dal conto corrente qualcosa non tornasse nell'estratto conto. Anomali e privi di ricordi sono stati due prelievi, effettuati di notte, da uno sportello bancomat della cittadina.

Di qui è stata interessata l'Arma locale: i carabinieri hanno visionato le telecamere del bancomat in questione, arrivando poi a identificare la donna, che si è rivelata essere la vicina di casa del signore. Andati da lei, i militari hanno ottenuto delle ammissioni. L'anziano signore si era fidato, lasciando le chiavi di casa alla 53enne, per qualsiasi evenienza o urgenza. La donna però ha utilizzato il mazzo -questa la ricostruzione fornita dai militari- per introdursi in casa del signore e prendere il bancomat e prelevare. In tutto le sono stati contestati due prelievi da 500 e in totale. Dispiaciuta e pentita di quello che aveva fatto, la donna al termine delle procedure di rito è stata denunciata a piede libero.