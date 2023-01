Impianti aperti, neve e alberghi pieni: il Corno alle Scale torna a sorridere

Torna il sorriso per gli albergatori dell’Appennino bolognese. Dopo il difficile inizio di stagione, condizionato dal gran caldo e dall’assenza di neve, il weekend appena trascorso ha segnato un netto cambio di passo per la stagione sciistica. “Sabato abbiamo aperto gli impianti e c’è stato il pieno di persone – racconta Vanes Pozzi dell’albergo Corno alle Scale di Vidiciatico –. Ieri, cioè domenica, purtroppo c’è stata così tanta neve che le strade erano difficilmente percorribili, e le persone hanno fatto fatica a venir su. A Vidiciatico, che fa 810 metri di altezza, ha fatto circa novanta centimetri di neve. Però finalmente questa benedetta neve è arrivata. Gli alberghi della zona, compreso il mio, sono quasi tutti pieni, complice anche l’inizio delle settimane bianche delle scuole”.

“Ci voleva – continua Pozzi –. Tra l’altro è scesa una neve particolarmente ‘buona’ per sciare, nel senso che è un po’ bagnata e i gatti delle nevi riescono a compattarla per bene”. Un successo che vede impegnata l’amministrazione, in prima linea nel garantire la viabilità sulle strade di montagna, non sempre facilmente percorribili in questo periodo dell’anno: “Ci sono tre spartineve e uno spargi sale che girano senza sosta sulla strada provinciale, la strada principale che porta alle piste del Cavone e del Corno alle Scale. Ma anche a livello comunale si danno da fare: nonostante la grande nevicata, le strade sono percorribili”.

A proposito di sci, a gioire per la neve che finalmente è tornata ad imbiancare il Corno alle Scale c’è anche Simona Rubbiani della Corno alle Scale srl, l'azienda della cordata di imprenditori locali che gestisce dal 2020 la stazione sciistica del comprensorio: “Nel weekend abbiamo finalmente aperto ed è andata veramente benissimo. Nel comprensorio del Corno alle Scale saranno transitate duemila persone o forse anche di più. Domenica purtroppo il tempo non era bellissimo, gli spartineve non riuscivano a passare e non riuscivamo a star dietro alle strade, ma nonostante le difficoltà nel raggiungere il Corno c’è stata comunque tanta affluenza. Siamo soddisfatti nonostante l’inizio tardivo della stagione. Ora puntiamo a risollevarci, c’è davvero tantissima neve”.

Promesse di una stagione invernale in pieno stile Corno alle Scale, con la stazione sciistica che da venerdì sarà interamente aperta e con la speranza che la neve e il freddo perdurino: “C’è tanta fiducia. Abbiamo avuto tantissime richieste: se tutti quelli che ci hanno chiamato dovessero venire al Corno non sapremmo dove metterli. Sembra che maestri di sci non abbiano più ore libere” dice Rubbiani, confermando le tante prenotazioni sottolineate precedentemente da Pozzi. Un indotto non da poco per una zona che vive principalmente della stagione invernale: “Abbiamo centinaia e centinaia di lavoratori che girano attorno a questa montagna e che hanno finalmente ricominciato a lavorare. Proprio domenica, le persone che non sono riuscite a salire sul Corno hanno riempito i paesi qui intorno: era imballato da tutte le parti. Ci eravamo demoralizzati un po’, anche per il danno che abbiamo subito ai cannoni sparaneve, ma ora siamo davvero contenti. È stato bello tornare a vedere queste dinamiche, ci voleva davvero”. La speranza, ora, è che la ‘brutta’ stagione duri ancora a lungo, visto anche l’inizio tardino condizionato da alte temperature e siccità: “Avendo a che fare con il clima, naturalmente, di certezze non ce ne sono. Ma la speranza – conclude Rubbiani – è quella di arrivare almeno fino a Pasqua, e magari fare anche tutto aprile in montagna”.