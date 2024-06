La cascina come base di spaccio: arrestato un imprenditore

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Bologna Centro hanno arrestato un imprenditore italiano di circa quarant'anni per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine e pregiudicato, è stato fermato durante un'operazione di controllo finalizzata al contrasto del traffico di droga a Bologna e provincia.

Le indagini hanno portato i Carabinieri a sospettare che l'uomo, residente a Ozzano dell'Emilia e libero professionista nel settore agricolo, utilizzasse il giardino della sua cascina per attività di spaccio. Intorno alle 16:30, i militari hanno notato due auto entrare nella proprietà privata dell'imprenditore, ciascuna con un uomo alla guida. A quel punto, i Carabinieri sono intervenuti e hanno bloccato tutti i presenti. Durante la perquisizione, l'imprenditore è stato trovato in possesso di oltre 220 grammi di hashish, un bilancino di precisione e 800 euro in contanti. Droga, denaro e materiale sono stati sequestrati. L'uomo, su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, è stato posto agli arresti domiciliari in attesa del processo per direttissima.