Imprenditore col reddito di cittadinanza: denunciato dai carabinieri

Incarichi societari di rilievo, la sua compagna e convivente possiede una imbarcazione di 20 metri, ormeggiata a Marina di Ravenna, ma percepisce il Reddito di cittadinanza, ovviamente senza averne diritto.

I Carabinieri lo hanno scovato in provincia di Bologna, andando così ad allungare la lista degli "indebiti percettori", come si dice tecnicamente, del sussidio economico istituito nei primi mesi del 2019.

Si tratta di un 41enne, imprenditore del settore immobiliare, con qualche precedente, che avrebbe presentato dichiarazioni non veritiere per accedere al beneficio. E' quindi stato denunciato dai militari per truffa aggravata finalizzata al conseguimento di erogazioni pubbliche. Ora l'Inps si attiverà per chiedere la restituzione delle somme percepite illecitamente, in questo caso ammontano a circa 13mila euro.

Solo una settimana fa, i carabinieri avevano denunciato 21 beneficiari irregolari a Castiglione dei Pepoli. Su 43 richiedenti, la metà – varie persone, prevalentemente italiane, di età compresa tra i 25 e i 79 anni – percepiva infatti il reddito, chi in parte e chi totalmente in modo indebito.

