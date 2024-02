Matteo, scomparso per un male incurabile: la musica non lo dimentica

QUI I PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Si chiama “Impubblicabile” ed è il festival in ricordo di Matteo ‘Costa’ Romagnoli, fondatore dell’etichetta musicale Garrincha Dischi scomparso lo scorso giugno a causa di un male incurabile. Per omaggiare la sua memoria, una due giorni musicale organizzata da Lo Stato Sociale: la band bolognese ha pubblicato tutti i propri dischi proprio con la Garrincha e consideravano Costa come il ‘sesto membro della band’. Il 23 e il 24 febbraio sono tantissimi i nomi che si alterneranno sul palco del TPO: dagli Ex Otago ai Gazebo Penguins, passando per La Rappresentante di Lista e, ovviamente, proprio Lo Stato Sociale.

Il titolo dell’evento, come scrive la Dire, deriva proprio da una delle espressioni che Romagnoli era solito usare, come raccontano i musicisti, "poco scherzosamente" quando veniva registrato qualcosa in sua assenza che non fosse di suo gradimento. "Ogni tanto si è litigato pesantemente per questo suo modo di fare, che non ha mai corretto - ricorda con affetto Alberto Guidetti, per tutti Bebo de Lo Stato Sociale - quindi abbiamo pensato di utilizzare questo suo 'Impubblicabile' proprio per raccontare i 15 anni di Garrincha dischi e i trenta artisti che erano per qualcuno 'impubblicabili' tranne che per Matteo, che ha sempre raccontato di aver fondato l'etichetta perché nessuno voleva pubblicare i suoi dischi".

"Vogliamo che sia una festa perché questo è lo spirito di Matteo", spiega Enrico Roberto, in arte Carota negli Stato Sociale. "Garrincha era il nome perfetto, perché si ispira a un calciatore zoppo a cui avevano detto che non poteva giocare a calcio". “Siamo nati lo stesso giorno (il 26 febbraio), festeggiavamo insieme ma l'ultimo non abbiamo avuto modo, lo farò quest'anno a modo mio", è il commento invece del cantautore Cimini.