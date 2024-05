In casa con 3kg di ketamina e centinaia di euro: 27enne arrestato per spaccio

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Quando i carabinieri lo hanno fermato per un controllo ha cominciato ad agitarsi, facendo intuire che qualcosa non andava. Così i militari hanno perquisito l’auto che stava guidando e poi anche la sua abitazione, dove hanno trovato 3 chilogrammi di ketamina e meno di un grammo di hashish. Per questo un 27enne bolognese, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato e portato in carcere alla Dozza con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio.

È successo durante un’operazione che i carabinieri hanno effettuato sul territorio e che ha portato al controllo di oltre tremila tra veicoli e persone. Tra cui appunto il 27enne, celibe e disoccupato, che è finito nei guai. Insieme alla droga, i militari del Nucleo Operativo di Bologna hanno trovato in casa sua aveva anche materiale per il confezionamento e 440 euro in contanti. Tutto il materiale rinvenuto è stato sequestrato mentre l’uomo, su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, è stato arrestato e portato in carcere.

Solo la scorsa settimana cinque uomini sono stati arrestati sempre per il reato di detenzione di droga a fini di spaccio, durante un controllo all'ex caserma Stamoto. Tre giorni prima è toccato a un 28enne, sorpreso dalla polizia mentre trasportava delle bombolette spray in cui teneva nascosti panetti di hashish già pronti per la vendita.