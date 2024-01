La Casa delle donne inaugura la nuova sede. Lepore: "Siamo orgogliosi di voi" | VIDEO

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Dal 1° gennaio il centro antiviolenza ‘Casa delle donne per non subire violenza’ ha una nuova sede. Da via dell’Oro, il Cav si è spostato in via Massenzio Masia 19/A, in zona Cirenaica. Oggi, sabato 20 gennaio, è stata l’occasione per l’inaugurazione, a cui hanno partecipato numerosi esponenti della politica locale, tra cui il sindaco Matteo Lepore, la vicesindaca Emily Clancy e l’ex sindaco Virginio Merola, oltre alle dirigenti della Casa delle donne e a tutte le sue lavoratrici e volontarie.

La sede, di proprietà della cooperativa Risanamento, è “priva di barriere architettoniche, ampia e funzionale – come scrive il Cav in un comunicato stampo – risponde alle necessità di accessibilità del Centro antiviolenza e rappresenta un importante passo avanti nella possibilità di offrire un’accoglienza inclusiva a tutte le donne che ne hanno bisogno”.

“È stato un trasloco fisicamente, ma soprattutto emotivamente, significativo per noi: trent’anni di lavoro trasportati in pochi giorni da una parte all’altra di Bologna; trent’anni di esperienze e memorie che portiamo con orgoglio nella nostra nuova sede. Per questo – commenta la Presidente di Casa delle donne Susanna Zaccaria - ci preme ringraziare tutti gli enti e le persone che ci hanno aiutato ad operare questo cambiamento, a trasportare la Casa da una sede all’altra, a rendere la nuova Casa funzionale e accogliente”.

